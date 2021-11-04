السلطات الدنماركية تحتجز سفينة روسية على متنها أكثر من 60 شخصاً

جدة - نرمين السيد - وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية -فى تصريحات لوكالة (سبوتنيك) الروسية- "يوجد على متن السفينة، 38 من أفراد الطاقم و 23 باحثا علمياً؛ وقد اتصلت السفارة بهم، وإذا لزم الأمر، سيتم تزويدهم بالمساعدة القنصلية".
وأضافت "الدعوى ضد السفينة الروسية (أكاديميك إيوفى) المحتجزة فى الدنمارك رفعتها شركة (وان أوشن إكسبيدشن) الكندية، وذلك فيما يتعلق بالنشاط التجارى السابق للسفينة".
وفى وقت سابق، أفادت السفارة الروسية، بأن السلطات الدنماركية احتجزت سفينة "الاكاديميك إيوفى"، الروسية، والتى يستخدمها معهد "شيرشوف"، لعلوم المحيطات لأغراض علمية. وقد تم التأكيد بأن احتجاز السفينة قد جرى "كتدبير مؤقت بدعوى من قبل طرف ثالث" تتعلق بالأنشطة السابقة للسفينة.
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