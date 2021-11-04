أبو الغيط يحذر من خطورة التوسع الاستيطانى الإسرائيلى وغياب أفق التسوية

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن بالغ القلق إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس، بما فى ذلك التوسع الاستيطانى المتزايد وإعلانات الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية فى الأراضى المحتلة، فضلا عن تكثيف هجمات المستوطنين وسياسة هدم المنازل.
واستمع أبو الغيط إلى تقييم المبعوث الأممى للموقف، بما فى ذلك حول خطورة استمرار تدهور الوضع الإنسانى فى غزة، والصعوبات الاقتصادية الكبيرة التى تعانيها السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية.
ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء أن تلويح الحكومة الإسرائيلية ببعض التسهيلات للفلسطينيين فى الضفة، لا يعدو كونه ستارا للتغطية على التوسع الاستيطانى المتواصل ووسيلة لتخدير المجتمع الدولى، مشددا على أن هذه التسهيلات تعد شكلية فى جوهرها، وأنها لا يمكن أن تمثل بديلا عن مسارجاد للتسوية والمحادثات بين الجانبين، الفلسطينى والإسرائيلى، حول الحل النهائى برعاية دولية، ووفق مقررات الشرعية الدولية ومحددات التسوية المستقرة والمعروفة للجميع، محذرا من أن غياب مسار التسوية سيفضى إلى انفجار الوضع بعد وقت طال أم قصر.
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