اختتام جلسات مجلس السلم الإفريقى حول آليات الوساطة واحتواء النزاعات

جدة - نرمين السيد - اختتمت اليوم الخميس الجلسات التشاورية بعنوان "الملتقى السنوى الثانى عشر رفيع المستوى حول تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى إفريقيا" التى نظمتها مفوضية الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقى على مدار ثلاثة أيام.





وناقش الملتقى -وفق بيان مجلس السلم الإفريقى- الوساطة والحوار ومنع النزاعات وآليات دعم الاتحاد الأفريقى فى هذا الصدد، والدروس المستفادة خلال عقدين من عمليات الوساطة والمصالحة الوطنية فى الاتحاد الأفريقى وقضايا الوساطة فى حالات الصراع المعقدة ومناطق إنفاذ السلام والوساطة من خلال نزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن.

شارك فى جلسات الملتقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، والسفير بانكول أديوى، مفوض الاتحاد الأفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن، وسفير مصر فى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقى السفير محمد جاد والممثل السامى للاتحاد الأفريقى للقرن الإفريقى، الرئيس النيجيرى السابق، أولوسيجون أوباسانجو.

وناقش الملتقى تزويد المبعوثين الخاصين والممثلين الساميين والممثلين رفيعى المستوى، والوسطاء، بفرصة التفكير وتقييم ومراجعة جهود الوساطة الحالية لتحديد مدى ملاءمتها وفعاليتها فى السياق الحالى للنزاعات الناشئة فى القارة، وتبادل الخبرات حول السياسات والممارسات الناشئة فى مجال الوساطة.