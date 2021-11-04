موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة والمعلقين

مباراة الأهلي والزمالك هي واحدة من أقوى المباريات وأكثرها جماهيرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما للفريقين من جماهير في مختلف دول المنطقة العربية للشمال أفريقيا، حيث ماهي إلا ساعات قليلة وتنطلق القمة رقم 123 بين الأهلي والزمالك في تاريخ مشاركات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك مساء يوم الجمعة الخامس من شهر نوفمبر من العام الحالي 2021 ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الكروي 2022/2021.

وستتزين أرضية ملعب ستاد القاهرة أمسية الجمعة من أجل استقبال لقاء ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك في قمة مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز، حيث ستكون المباراة بحضور جماهيري مقدر بواقع ألف مشجع من جانب الفريقين، وقد تسابق العديد من المشجعين من أجل الحصول على تذكرة مباراة الأهلي والزمالك ومتابعة مباراة القمة بين الفريقين في الدوري المصري من خلال أرضية ملعب المباراة.

موقف الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة في الدوري هذا الموسم

الزمالك صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة يدخل بمعنويات مرتفعة، فالفريق الذي تمكن من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي يأمل في الحفاظ على لقبه هذا الموسم والتتويج به، واستطاع الزمالك أن يحقق الفوز في أول مبارتين له في دوري هذا الموسم، ليكون الفريق الأبيض في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر قبل مباريات الجولة الثالثة برصيد ست نقاط.

الزمالك بقيادة فنية فرنسية لباتريس كارتيرون يأمل في تحقيق الفوز على النادي الأهلي واستمرار سلسلة اللاهزيمة في الدوري المصري الممتاز، الفريق الأبيض كانت آخر هزائمة أمام النادي الأهلي الموسم الماضي حينما خسر الفريق بنتيجة 2-1.

على الجانب الآخر فإن جماهير النادي الأهلي تأمل في تحقيق فريقها الفوز على الزمالك والابتعاد بصدارة جدول الترتيب مبكراً، الأهلي استهل موسمه في الدوري هذا الموسم برباعية نظيفة على حساب الإسماعيلي في مباراة كان نجمها الأول الجنوب إفريقي بيرسي تاو، قبل أن يتمكن من الفوز على البنك الأهلي في مباراة الجولة الثانية بهدف دون رد بقدم محمد شريف هداف الدوري الموسم الماضي.

ويسعى المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني تحقيق الفوز في هذه المباراة، خاصة بعد ضياع الدوري من المارد الأحمر في الأمتار الأخيرة من الدوري الموسم الماضي، لذا فإن موسيماني قد قرر أن يكون معسكر الفريق للنادي الأهلي الخاص بمباراة يوم الجمعة مغلقاً وفرض على لاعبي الفريق عدم التصريح الإعلامي قبل المباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وقد حددت رابطة الأندية المحترفة التي تدير الدوري المصري الممتاز موعد إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت الأولى بصوت المعلق مدحت شلبي من خلال القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون التعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك بصوت حاتم بطيشة من خلال القناة الصوتية الثانية.

ومن المقرر أن يبدأ الاستديو التحليلي لأحداث مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيقوم بتقديم الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك الإعلامي سيف زاهر، فيما سيتواجد في الاستديو التحليلي للمباراة كل من: فاروق جعفر، وأحمد حسن، وعماد متعب، وحازم إمام.