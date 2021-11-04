الاعتداء على فتاة باداة حادة في وجهها باربد

دوت الخليج :- تعرضت فتاه للاعتدء باداه حادة في منطفه الوجه من قبل احد الاشخاص في مدينه اربد امس.

و قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه وردت لمديرية شرطة محافظة إربد امس شكوى من إحدى الفتيات بتعرضها للاعتداء بواسطة أداة حادة من قبل احد الأشخاص إثر خلاف بينهما واحتصلت على تقرير طبي بأن حالتها متوسطة فيما توارى المعتدي عن الأنظار بعد ذلك .

واكد ‏الناطق الإعلامي أن فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي وشرطة اربد باشروا البحث والتحري عن ذلك الشخص وتمكنوا قبل قليل من تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه،وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته إلى القضاء.