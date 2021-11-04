ارتفاع العجز التجارى الأمريكى لمستوى قياسى جديد خلال سبتمبر

ووفقا لموقع "ماركت ووتش" الاقتصادى، أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع العجز التجارى فى الخدمات بنسبة 4.8٪ إلى 17.2 مليار دولار خلال سبتمبر، فضلا عن انخفاض إجمالى صادرات السلع والخدمات نحو 3٪ إلى 207.6 مليار دولار وزيادة الواردات 0.6 % إلى 288.5 مليار دولار.
وبطرح تأثير التضخم جانبا، ارتفع عجز السلع نحو 9.5 مليار دولار إلى 111 مليار دولار فى سبتمبر.
واتسع حجم العجز التجارى مع الصين بمقدار 3.4 مليار دولار إلى 31.5 مليار دولار إذ انخفضت الصادرات إلى الصين لأربعة أشهر متتالية.
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