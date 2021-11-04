مقتل 115 حوثيا فى عمليات لتحالف دعم الشرعية باليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" قال التحالف فى بيان: "نفذنا 25 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضاف: "عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصرا إرهابيا".

وكان التحالف قد أعلن الأربعاء، تدمير 18 من الآليات العسكرية، والقضاء على 145 عنصرا إرهابيا من ميليشيات الحوثى فى صرواح والجوف أيضا.

ودعت الولايات المتحدة، الاثنين، ميليشيات الحوثى إلى "إنهاء عنفها العبثى"، الذى تمارسه بحق اليمنيين، لا سيما المدنيين منهم.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكى لدى اليمن، كاثى ويستلى: "يجب على الحوثيين إنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف العبثى، والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار".