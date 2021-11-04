بايدن يؤكد للأمريكيين سلامة لقاحات كورونا على الأطفال

جدة - نرمين السيد - وجّه الرئيس الأمريكى، جو بايدن، رسالة إلى جميع الأمريكيين أكد فيها أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة على الأطفال، مؤكدا أنها أفضل طريقة للتخلص من الوباء، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".





جاء ذلك فى تدوينة نشرها بايدن، على صفحته الرسمية فى "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها: "اجعلوا أطفالكم يحصلون على لقاحات كورونا.. إنها آمنة وفعالة وهى أفضل طريقة لنتخلص من الوباء ونتركه خلفنا".

وقال الرئيس الأمريكى إن الموافقة على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما تفتح الباب أمام تطعيم نحو 28 مليون أمريكى، مشيرا إلى أن إدارته جاهزة لإتمام هذه المهمة.

وتابع: "خلال أسبوع سيكون هناك كميات كافية من لقاحات كورونا فى أماكن تطعيم تكفى كل من يحتاج للحصول عليه".

يذكر أن السلطات الصحية الأمريكية، أعلنت الثلاثاء، الموافقة على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بلقاح "فايزر".