توقف التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى مجددًا

جدة - نرمين السيد - توقفت التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى مجددًا بعدما تقدم الوزير الأسبق يوسف فنيانوس، اليوم الخميس، بواسطة وكيله القانونى بدعوى رد جديدة أمام محكمة الاستئناف المدنية فى بيروت، طلب فيها رد قاضى التحقيق فى ملف انفجار الميناء القاضى طارق بيطار.





وتعد هذه المرة هى الرابعة التى تتوقف فيها التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى بسبب دعاوى الرد، كما أنها المرة الثالثة للقاضى بيطار.

وأبلغت محكمة الاستئناف قاضى التحقيق طارق بيطار مضمون الدعوى، مما يستدعى تعليق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف إلى أن تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى.

وكانت المحكمة المختصة قد رفضت الشهر الماضى 3 دعاوى رد لاستبعاد القاضى بيطار مما تسبب فى تعليق ووقف التحقيقات مرتين، حيث تقدم وكلاء اثنين من المدعى عليهما الوزيرين السابقين والنائبين على حسن خليل وغازى زعيتر بدعويى رد وتم رفضهما الشهر الماضى بالإضافة إلى دعوى رد تقدم بها المدعى عليه أيضا فى القضية الوزير السابق النائب نهاد المشنوق.

واستندت دعاوى الرد إلى أن قاضى التحقيق يتجاوز الدستور ويخالف أحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، حيث ينص الدستور على أن تجرى محاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة تسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فى أى قضايا متعلقة بمهام عملهم.

ومن المقرر وقف التحقيقات إلى أجل غير مسمى لحين فصل المحكمة المختصة فى دعوى الرد الجديدة، حيث يقضى قبول طلب الرد باسناد التحقيقات لقاضى آخر وفى حال رفضه يستمر القاضى طارق بيطار فى عمله.

وكان قاضى التحقيق فى قضية انفجارميناء بيروت القاضى طارق بيطار قد قرر فى الثانى من شهر يوليو الماضى توجيه الاتهام فى القضية لعدد من كبار المسئولين من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزير المالية الأسبق النائب على حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازى زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق والوزير الأسبق يوسف فينيانوس وعدد من المسئوليين الأمنيين والعسكريين والقضاة.

ويعد بيطار هو ثاتى قاضى تحقيق يتولى القضية، حيث تولى التحقيقات بعد تغيير قاضى التحقيق السابق فادى صوان فى ضوء طلب الرد "التنحية" الذى تقدم به الوزيران على حسن خليل وغازى زعيتر ضد القاضى فادى صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية فى ضوء الحصانة النيابية التى يتمتعان بها كعضوين فى البرلمان.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس من العام الماضى جراء اشتعال النيران فى 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلاً مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

ويتسبب مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت فى تعليق جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث تصر قوى سياسية على ضرورة استبعاد القاضى بيطار معتبرين أنه ينتهج سلوكا سياسيا يخالف الدستور ويضر بمسار التحقيقات، فيما تتمسك قوى أخرى ببقاءه.