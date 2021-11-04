موعد مباراة الأهلي والزمالك مباراة القمه بالدوري وكافة القنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك ، لقاء القمه المنتظر بالدوري الممتاز 2021-2022 . الحدث الكروي الأهم في شهر نوفمبر للعام 2021 ، والذي يتابعه وينتظره جمهور النادي الأهلي، ونادي الزمالك. عن كثب شديد وذلك في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.البطولة التي يتابعها الملايين من المصريين على الدوام.ويسود جو كبير من الترقب، والسبب هو حصول كلا من نادي الأهلي ونادي الزمالك على 6 نقاط إلى الآن بالدوري. وذلك في أول جولتين لكلا الفريقين، وقد لعب كلا من الأهلي والزمالك بشكل قوي للغاية . مما يجعل اللقاء الخاص بهم هو الكلاسيكو المصري المعروف . ولقاء القمة الذي ينتظره جمهور الفريقين بشدة، على الرغم من أنه ليس باللقاء النهائي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك لقاء القمة

يتم بث لقاء الكلاسيكو، لقاء القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك مباشرة، يوم الجمعة القادم. الخامس من نوفمبر 5/11/2021 . ويتم بث مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءا. وذلك على ملعب أستاد القاهرة الدولي . هذا وقد لقب النادي الأهلي من قبل بالدوري المصري 42 مرة ، أما نظيره نادي الزمالك فقد توج بكأس الدوري المصري 13 مرة فقط. لكن واجه النادي الأهلي الكثير من الخسارة في الدوري، والكأس بالمباريات السابقة 2020-2021.وينتظر جمهور النادي الأهلي بفارق الصبر، أن يحافظ على أدائه الممتاز الذي أظهره . من بداية الدوري المصري لهذا الموسم 2021-2022 . وفي نفس الوقت بعد الفوز الماضي لنادي الزمالك أصبح جمهور نادي الزمالك منتظر للمزيد من الفوز والبطولات.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك مباشرة من خلال قناة أون تايم سبورت . والتي أصبحت تملك حقوق البث لمبارايت الدوري المصري والعديد من المباريات المصرية. وقد تم تحديث تردد on time sport مؤخرا ، الأمر الذي جعل الكثيرون يبحثون عن التردد الجديد. لمتابعة كافة مباريات الدوري المصري. وتبث مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5/11/2021 ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا، عبر قناة أون تايم سبورت ذات التردد التالي.

تردد قناة ON Time SPORT على النايل سات التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر 11861 رأسي (v) 5/6 27500 نايل سات

ويبدأ الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك . في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة ، عبر أون تايم سبورت 1 .ويقدم الأستوديو التحليلي الإعلامي سيف زاهر. ويستضيف كل من الكابتن فاروق جعفر، والكابتن حازم إمام لنادي الزمالك. أيضا يستضيف الكابتن عماد متعب والكابتن أحمد حسن ضيوف للتعليق على أداء النادي الأهلي.

استبعاد كهربا من لقاء الأهلي والزمالك

قام لاعب النادي الأهلي ، محمود عبد المنعم كهربا. بالتعليق بصوره عبر حسابه من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. ويظهر فيها شاشة تلفازه وهو يشاهد المسلسل الكوري الأكثر شهرة الآن ( لعبة الحبار ). بعد أخبار أستبعاده عن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي يقام يوم غد الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا . بأستاد القاهرة الدولي.

وقد تم استبعاد كهربا، إثر خلاف جديد نشب بينه وبين مدرب النادي الأهلي. بيستو موسيماني .عقب انتهاء مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري. وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أشار أحد الصحفيين بحديث خاص دار بين كهربا وموسيماني, وهو الأمر الذي جعل موسيماني ينفعل كثيرا ، وقام بإتهام اللاعب بتسريب الأخبار الخاصة للصحافه. وتم استبعاده عن مباراة الغد . ويأتي ذلك بعد الخلاف الأول الذي رفض فيه كهربا بمصافحة موسيماني وتجاهله، الأمر الذي جعل موسيماني يستبعده عن المباريات. وأيضا فرض عليه الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي 200 ألف جنيه غرامه.