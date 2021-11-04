أخبار اليمن : رصد 165 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدة

رصد 165 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدة
سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 165 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية و 34 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 217 قذيفة و 91 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار المصدر إلى رصد سبع غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية و تحليق 28 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والدريهمي والجبلية والجاح والفازة.
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