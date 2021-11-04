جريمة مروعة بمصر.. طالب يذبح زميله دفاعا عن طفل

شهدت محافظة كفر الشيخ شمالي القاهرة، جريمة مروعة، حيث قام طالب بذبح زميله في الطريق العام دفاعا عن طفل صغير كان القتيل يعتدي عليه بالضرب.
وتلقى قسم شرطة أول كفر الشيخ بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طالب، مقيم بدائرة القسم وبها جرح ذبحي بالرقبة.
وتوصلت أجهزة الأمن عبر التحقيقات إلى نشوب مشادة كلامية بين القتيل وطالب زميل له مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، خلال تواجدهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ لتلقي الدروس الخصوصية بأحد المراكز، وتطور الأمر إلى مشاجرة قام الأخير على إثرها بالتعدي على المتوفـى بقطعة زجاج فأصابه بجرح قطعي في الرقبة، أودى بحياته على الفور.
وتمكنت قوة من قطاع الأمن من ضبط المتهم، الذي اعترف خلال الاستجواب، أنه خلال سيره وزملائه بالشارع شاهد المجني عليه يعتدي بالضرب على طفل صغير فحاول الدفاع عنه، إلا أن القتيل حاول التعدي عليه بالضرب فتشاجرا سويا وقام بالتقاط قطعة زجاج مكسورة من الأرض من بقايا زجاجة مياه غازية، واعتدى بها على المجني عليه فأودى بحياته، مؤكدا عدم اشتراك أي من زملائه فـي ارتكاب الواقعة.
وتمت إحالة الطالب المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
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