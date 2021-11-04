جدة - نرمين السيد - توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد التونسى انتعاشة متواضعة بنسبة 2.5 بالمائة لكامل سنة 2021 قبل أن يتسارع نموه بنسبة 3.3 بالمائة خلال سنة 2022، وذلك وفقًا لما ورد بالتقرير الأخير للمؤسسة الأوروبية بخصوص الآفاق الاقتصادية الإقليمية والذى تم نشره اليوم الخميس.





ويعكس النمو المتوقع للاقتصاد التونسى انتعاشة للصناعات المعملية مدفوعة بتطور حركة التصدير، وفى هذه الأثناء تواصل انعكاسات الجائحة الصحية التأثير على قطاعى السياحة والنقل بفعل الإجراءات المتخذة للوقاية منها. وسجل معدل التضخم انخفاضًا رغم بقائه فى مستويات نسبيًا مرتفعة إلى 5.5 بالمائة بالمعدل السنوى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 تبعًا لتزايد أسعار المواد الغذائية وتراجع الدعم. وكان الاقتصاد التونسى قد واصل تراجعه خلال الربع الأول من سنة 2021 بنسبة 1.7 بالمائة بالمعدل السنوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الأوروبى يتوقع انتعاشة للاقتصاد التونسى بنسبة 2.5 بالمائة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.