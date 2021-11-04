بأقل راتب قرض آهل ب60,000 ريال بدون كفيل وبلا فوائد بأقساط ميسرة

بأقل راتب شهري قد يبدأ من 2000 ريال سعودي يمكن من خلالها الحصول على تمويل نقدي لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل ومن ضمن تلك الشروط توفير كفيل غارم سعودي للموافقة على طلب تمويل منتج آهل ولكن يتميز موظفي الحكومة السعودية بأنهم لا يحتاجون إلى توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة ويمتلك منتج آهل ثقة عالية من العملاء ويريدون الحصول عليه لأنه يمتاز بتوفير التمويل بدون فوائد أو رسوم مالية لدى بنك التسليف والادخار السعودي الذي يعرف بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة عام 1443.

أهم شروط الحصول على قرض آهل في المملكة

يبحث الآن العديد من المواطنين السعوديين على شروط قرض منتج آهل في المملكة العربية السعودية لأن هذا التمويل يمتاز بأنه تمويل بالتقسيط الميسر لمدة خمسة سنوات بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو فوائد شهرية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى ستون ألف ريال سعودي لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح كافة الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب قرض آهل في المملكة:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية مع توفير الهوية الوطنية سارية المفعول في المملكة.

الآن لابد من توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية ولكن لا يطلب من العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة توفير موافقة الكفيل.

كذلك يجب أن يكون المتقدم عمره يبدأ من 21 سنه ويصل إلى 60 عام للموافقة على قرض آهل في السعودية.

قرض آهل لا يمكن الحصول عليه إلا بعد أخد تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية مثل الأسرة أو الزواج أو الترميم.

تعهد المتقدم لطب تمويل منتج آهل السعودي بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه.

كافة مزايا الحصول على قرض آهل في المملكة

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك المزايا التمويلية توفير التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية أو بدون ضامن سعودي كذلك بدون دفع رسوم إدارية أو فوائد مالية ويحتاج التمويل تطابق الشروط والأحكام المطلوبة من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية المتاحة كالتالي: