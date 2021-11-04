المراكز الإفريقية: 8 ملايين و511 ألف إجمالى الإصابات بكورونا بالقارة

جدة - نرمين السيد - ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحية للاتحاد الإفريقى، أن إجمالى الإصابات بـ(كورونا) بلغ 8 ملايين و511 ألف إصابة، بينما بلغ إجمالى الوفيات 219 ألف حالة، وتعافى 7 ملايين و915 ألف شخص.





وأوضحت المراكز -فى بيان اليوم الخميس- أن نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية بلقاح كورونا، بلغت 5.9%، وبلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 8.5%، وأوصت الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، ورصد الوفيات السريع والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس. يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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