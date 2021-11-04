اتفاق بريطانى فرنسى على مواصلة المحادثات لحل خلاف الصيد

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، قال الناطق باسم الحكومة البريطانية إن الوزير البريطانى المكلف بشؤون بريكست ديفيد فروست التقى بسكرتير الدولة الفرنسى المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون فى باريس وبحث الخلاف بشأن حقوق الصيد بين البلدين.. حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الخميس.

وناقش الجانبان عدة صعوبات ناجمة عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، كما حدد الطرفان مواقفهما ومخاوفهما حول هذه الصعوبات.

هذا ومن المقرر أن يتوجه الوزير البريطانى المكلف بشؤون بريكست ديفيد فروست إلى بروكسل لإجراء محادثات مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش.