بوتين ولوكاشينكو يوقعان مرسوم اندماج روسيا وبيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، قال لوكاشينكو، خلال اجتماع افتراضى للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد "أرى أن بوتين وقع عليه (اندماج الدولتين فى دولة اتحادية) وسأوقع أنا بالمثل". وقال بوتين إن "توقيع المرسوم يعد خطوة للأمام تهدف إلى إفادة شعبى البلدين ولا علاقة له بالوضع السياسى الداخلى". وشدد بوتين خلال اجتماع المجلس الأعلى لدولة اتحاد روسيا وبيلاروس على ضرورة تهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة عند حدود البلدين مع الدول الأخرى، وقال: "نعتزم التصدى معا لأى محاولات للتدخل فى شؤون بلدينا السياديين". ولفت لوكاشينكو إلى أن مواقف مينسك وموسكو متطابقة تجاه كافة القضايا المعاصرة تقريبا.

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