تمويل شخصي بدون تحويل راتب 1443 برامج التمويل الإسلامي

تمويل شخصي بدون تحويل راتب يحتاج إليه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين أيضا، حيث يعمل هذا التمويل في عدد من البنوك السعودية بأحكام الشريعة الإسلامية مع إضافة أبسط الإجراءات والأدوات التي يحتاج لها العميل عند صرف السلفة أو القرض الشخصي لتمويل احتياجاته .

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

يعتبر بنك الرياض أحد البنوك الكبرى في المملكة العربية السعودية والتي تعمل في مجال التمويل الشخصي للأفراد دون الحاجة إلى طلب تحويل راتب العميل إلى البنك المذكور عند صرف القرض، وذلك من فتح حساب بنك الرياض، حيث يعمل البنك في هذا المجال على حصولك على تمويل يمكن أن يصل إلى 300.000 ريال سعودي مع فترة سداد قد تمتد إلى 60 شهرا .

قرض شخصي بدون تحويل راتب

كما تعمل الشركة السعودية للتمويل في صدد التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل للراتب بناء على عدد من النقاط

مبلغ التمويل الذي يستطيع صرفه العميل قد يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

يتوافق التمويل مع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها.

تعمل الشركة على اخذذ هامش من الربح التنافسي.

نسبة الاستقطاع التي تحصل عليها الشركة السعودية للتمويل تصل إلى 60%.

تمويل سريع جدا

ويستطيع سلفة تمكين العميل من الحصول على القرض الشخصي والتمويل اللازم له في اقل من 15 دقيقة والعمل الفوري في هذا الصدد على إنهاء الإجراءات وتسهيل ما قد يكون من عقبات يمكن لها أن تعمل في سبيل عرقلة صرف التمويل المناسب والمطلوب وتستطيع طلب المبلغ المراد الحصول عليه من سلفة عبر الإنترنت والموقع الرسمي للاستفادة من المميزات العديدة مع التوافق التام مع أحكام الشريعة الإسلامية .

تمويل شخصي بدون راتب مع وجود التزامات

يتطلب التمويل الشخصي في عدد من البنوك السعودية عدد من الالتزامات أو الاشتراطات والتي يكون منها

أن يكون عمر المقترض يتراوح ما بين 18 و60 عاما

كون صاحب القرض موظف ويعمل في احد الهيئات السعودية الحكومية أو القطاع الخاص

كما يمكن تمويل العسكريين بناء على اشتراطات معينة

وتعمل البنوك السعودية التي لا تحتاج إلى تحويل الراتب على وجود بعض من الضمانات للعميل طالب القرض يكون منها تعبئة البيانات المطلوبة في داخل نموذج طلب التمويل وتقديم شهادة معتمدة من الجهة التي يعمل بها تعمل على بيان مبلغ الراتب .