دواين جونسون يعلن "قراره الحاسم" بعد مأساة الفيلم

تعهد النجم الأميركي دواين جونسون الملقب "ذي روك"، بالتوقف عن استخدام أسلحة نارية حقيقية خلال تصوير الأفلام، وذلك بعد مأساة مقتل مديرة تصوير برصاصة أطلقها الممثل أليك بالدوين من مسدس خلال التصوير بالخطأ، قبل أسبوعين.

وقال دواين جونسون إنه "مفجوع" بنبأ وفاة مديرة التصوير هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم "راست"، وهي مأساة دفعته إلى إعادة النظر في استخدام الأسلحة النارية خلال تصوير الأعمال التي تنتجها شركته "سفن باكس برودكشنز".

وأوضح النجم الأميركي البالغ من العمر 49 عاما، في مقابلة مع مجلة "فراييتي": "إن ما حصل أزهق روحا. لا يمكنني التكلم إلا باسمي الشخصي، لكنني أستطيع القول، من دون أدنى شك، إننا سنتوقف كليا عن استخدام الأسلحة الحقيقية في كل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية ومختلف الإنتاجات التي سنعمل عليها في شركة (سفن باكس برودكشنز)".

وستستخدم الشركة من الآن فصاعدا أسلحة بلاستيكية، وتستعين بالمؤثرات الخاصة اللازمة في مرحلة ما بعد الإنتاج، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وعما إذا كان ذلك سيعني تكاليف أكبر، قال جونسون، وهو أحد أعلى الممثلين أجرا في هوليوود: "لا نكترث لموضوع الكلفة".

وقد تسببت رصاصة حقيقية أطلقها عرضا أليك بالدوين بعد تسلمه مسدسا قيل للممثل إنه غير محشو، بإصابة قاتلة أودت بحياة هاتشينز في 21 أكتوبر، قبل أن تستقر على كتف مخرج الفيلم جويل سوزا.

ودعا جونسون، وهو صديق بالدوين منذ وقت طويل، إلى اعتماد بروتوكولات وتدابير سلامة جديدة في قطاع السينما، مضيفا: "من المريع أن نحتاج إلى حصول هذا الأمر لتبدأ الأمور في التغير".