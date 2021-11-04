أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أضاف برايس "قلقون من توسع القتال فى إثيوبيا والخطر الذى يشكله على وحدة البلاد وسيادتها". وكشف برايس أن المبعوث الأمريكى إلى القرن الإفريقى جيفرى فيلتمان يواصل جهوده لحل النزاع فى إثيوبيا.

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