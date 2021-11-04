الخارجية الأمريكية : تدعو المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة إثيوبيا على الفور

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، كافة المواطنين الأمريكية إلى مغادرة إثيوبيا على الفور، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي أجرى محادثات جيدة مع المسؤولين الإثيوبيين ويواصل جهوده لحل النزاع.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفى له، مساء اليوم، وقوف واشنطن إلى جانب الشعب السوداني ونحث الجيش على إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين.
في ذات السياق، قالت الحكومة الإثيوبية الخميس، إنها أوشكت على الانتصار فى حربها المستمرة منذ عام ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، وتعهدت بمواصلة القتال، فى رفض واضح للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، بحسب "الشرق بلومبرج". وقال مكتب اتصالات الحكومة الإثيوبية على "فيسبوك" بعد تقدم المتمردين نحو العاصمة: "هذه ليست دولة تنهار تحت الدعاية الأجنبية! نحن نخوض حرباً وجودية!". ودعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى وقف فورى لإطلاق النار فى إثيوبيا وحث الأطراف المتصارعة على بدء مفاوضات سياسية بلا شروط مسبقة.
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