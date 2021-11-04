موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فى الدوري الأنجليزي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد حيث إن هذه المباراة من المباريات القوية التي ينتظرها جماهير الفريقين ومشجعي ومتابعي الدوري الانجليزي لكرة القدم فى جميع أنحاء العالم، وذلك لأن هذه المباراة ستكون واحدة من ضمن أهم المباريات الكبيرة فى الدوري الانجليزي حيث يسعي كل من الفريقين فى الفوز على الأخر.مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
يبدأ نادي مان سيتي هذه المباراة وهو عينة على الفوز والحصول على الثلاث نقاط، حيث إن السيتي فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 20 نقطة حيث خاض 10 مباريات فى هذا الموسم فاز منهم فى ستة مباريات بينما تعادل فى 2 وخسر فىمباريتين.
ويأتي نادي مان يونايتد فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، حيث إن الفريق خاض حتي الأن 10 مباريات استطاع الفوز في 5 مباريات منهم، بينما خسر يونايتد فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباريتين، وفي حالة فوز يونايتد على السيتي سيصعد الفريق إلى 20 نقطة ويكون فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن السيتي صاحب المركز الثالث حالياً.تشكيل الفريقين المتوقع
من المتوقع إن يكون التشكيل التالي هو التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي فى بداية المباراة:
- حراسة المرمي : إيدرسون
- خط الدفاع :كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياش – جواو كانسيلو
- وسط الملعب :كيفين دي بروينه – رودري – برناردو سيلفا
- فى خط الهجوم :جابرييل جيسوس – فيل فودين – جاك جريليش
بينما من المتوقع إن يستقر المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد على التشكيل التالي مع بداية المباراة
- فى حراسة المرمي:دافيد دي خيا
- خط الدفاع : إريك بايلي – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف
- خط وسط الملعب : وان بيساكا – فريد – سكوت ماكتوميناي – لوك شاو
- صانع العاب : برونو فيرنانديش
- فى الهجوم :كريستيانو رونالدو – إدينسون كافاني
ستقام المباراة بين الفريقين مساء يوم السبت الموافق السادس من نوفمبر الجاري فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة من قناة beIN Sports 1 HD Premium وهي أحد القنوات المتخصصة فى بث مباريات الدوري الانجليزي فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
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موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد حيث إن هذه المباراة من المباريات القوية التي ينتظرها جماهير الفريقين ومشجعي ومتابعي الدوري الانجليزي لكرة القدم فى جميع أنحاء العالم، وذلك لأن هذه المباراة ستكون واحدة من ضمن أهم المباريات الكبيرة فى الدوري الانجليزي حيث يسعي كل من الفريقين فى الفوز على الأخر.مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
يبدأ نادي مان سيتي هذه المباراة وهو عينة على الفوز والحصول على الثلاث نقاط، حيث إن السيتي فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 20 نقطة حيث خاض 10 مباريات فى هذا الموسم فاز منهم فى ستة مباريات بينما تعادل فى 2 وخسر فىمباريتين.
ويأتي نادي مان يونايتد فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، حيث إن الفريق خاض حتي الأن 10 مباريات استطاع الفوز في 5 مباريات منهم، بينما خسر يونايتد فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباريتين، وفي حالة فوز يونايتد على السيتي سيصعد الفريق إلى 20 نقطة ويكون فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن السيتي صاحب المركز الثالث حالياً.تشكيل الفريقين المتوقع
من المتوقع إن يكون التشكيل التالي هو التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي فى بداية المباراة:
- حراسة المرمي : إيدرسون
- خط الدفاع :كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياش – جواو كانسيلو
- وسط الملعب :كيفين دي بروينه – رودري – برناردو سيلفا
- فى خط الهجوم :جابرييل جيسوس – فيل فودين – جاك جريليش
بينما من المتوقع إن يستقر المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد على التشكيل التالي مع بداية المباراة
- فى حراسة المرمي:دافيد دي خيا
- خط الدفاع : إريك بايلي – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف
- خط وسط الملعب : وان بيساكا – فريد – سكوت ماكتوميناي – لوك شاو
- صانع العاب : برونو فيرنانديش
- فى الهجوم :كريستيانو رونالدو – إدينسون كافاني
ستقام المباراة بين الفريقين مساء يوم السبت الموافق السادس من نوفمبر الجاري فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة من قناة beIN Sports 1 HD Premium وهي أحد القنوات المتخصصة فى بث مباريات الدوري الانجليزي فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
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