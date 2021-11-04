لاجارد: قمة جلاسكو فرصة فريدة لعالم خالٍ من الكربون

جدة - نرمين السيد - أعربت رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد، اليوم الخميس، عن اعتقادها بأن قمة (كوب 26) الأممية حول المناخ المقامة فى جلاسكو تمثل فرصة فريدة لرسم مسار واضح لعالم خالٍ من الكربون.





وكتبت لاجارد، فى مداخلة صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكى)، أنه من خلال القضاء على انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فقط سيمكن تجنب تغير مناخى كارثى. وتابعت رئيسة البنك المركزى الأوروبى قائلة: "بالطبع، سوف يستلزم الانتقال تكاليف، لكنه سيوفر فرصًا أيضًا، لقد سمح التقدم التكنولوجى بتخفيض كبير فى تكاليف الطاقة الشمسية، التى تعد اليوم واحدة من أرخص مصادر إنتاج الكهرباء على الإطلاق". وأضافت أنه وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يمكن تحقيق أكثر من نصف التخفيضات الإضافية للانبعاثات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس دون زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين، إلا أنه فى الوقت الحالى، لا يمكن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فقط؛ لأن هناك قطاعات لم تنضج فيها التكنولوجيا اللازمة بعد.

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