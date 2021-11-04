مشروع قانون بالشيوخ الأمريكى لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

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وحسبما قال كروز فى بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، يتطلب هذا الإجراء من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونجرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان تندرج ضمن المعايير القانونية الخاصة بمثل هذا التصنيف، وإذا كان الأمر كذلك، "فسوف يمكن الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات يمكن أن تخنق التمويل الذى يتلقونه (الإخوان المسلمين) للترويج لأنشطتهم الخبيثة".
وقال السيناتور كروز عند تقديم مشروع القانون: "لقد حان الوقت للانضمام إلى حلفائنا فى العالم العربى فى الاعتراف رسميًا جماعة الإخوان بما هى عليه فى الحقيقة، منظمة إرهابية. لذا اليوم، أنا فخور بإعادة تقديم مشروع القانون هذا لحث إدارة بايدن على تصنيفهم على هذا النحو(...) من واجبنا تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن دورهم فى تمويل الإرهاب والترويج له فى جميع أنحاء الشرق الأوسط."
ويشترك فى رعاية مشروع القانون كل من السيناتورين عن الحزب الجمهورى، جيم إينهوفى وورون جونسون، وكل من أعضاء مجلس النواب: كاى جرانجر، تشاك فليشمان، بيل جونسون، توماس ماسى، آدم كينزينجر، سكوت ديجارلايس، جاى ريشينثالر، جون إتش روثرفورد، لوى غومرت، مايك بوست، جلين غروثمان، كات كاماك، وبات فالون.
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