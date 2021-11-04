الرئيس اليمنى: عدوان المليشيات الحوثية يثبت للعالم عدم رغبتها فى السلام

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، أن المليشيات الحوثية ومن خلال أعمالها العدوانية المستمرة تثبت للعالم أجمع عدم رغبتها فى السلام وإيقاف الحرب، بل انها تعمل وبكل وضوح على تنفيذ أجندات إيران فى المنطقة من أجل إقلاق الأمن والاستقرار وتهديد الملاحة الدولية.. مشيرا الى الجرائم الممنهجة التى ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والنازحين بينهم نساء واطفال.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الرئيس اليمنى، مساء اليوم، بوزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد المقدشى، ورئيس هيئة الاركان العامة اليمنى الفريق الركن صغير بن عزيز. للاطلاع على سير العمليات العسكرية التى يخوضها الجيش اليمنى مسنوداً برجال المقاومة الشعبية الباسلة ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً فى جبهات القتال بمحافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز. وأشار الرئيس اليمنى، إلى أهمية بذل الجهود وحشد الطاقات وتوحيد الصف، والاهتمام النوعى بالتدريب والتأهيل القتالى النوعى لأبطال الجيش ورجال المقاومة فى سبيل مواجهة المليشيات الحوثية وتخليص اليمن من شرورها وجرائمها التى ترتكبها من خلال استهدافها المستمر بمختلف الاسحلة الثقيلة والمتوسطة ضد المدنيين والنازحين فى محافظة مأرب وباقى المحافظات.. مشيراً الى ان التاريخ سيكتب بأحرف من نور هذا النضال وتلك التضحيات التى يقدمها أبطال الجيش اليمنى فى الجبهات..مؤكداً ان المشروع الوطنى الكبير سينتصر لا محالة.

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