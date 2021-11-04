جدة - نرمين السيد - أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش على ضرورة المحافظة على مسار الانتقال الديمقراطى بالسودان وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية.





وذكر تلفزيون السودان مساء اليوم الخميس أن البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من جوتيرش تناول فيه البرهان تطورات الأوضاع فى بلاده. وأكد البرهان التزامه بحتمية التحول الديمقراطى وإتمام مسيرة الانتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرهان وجوتيرش يؤكدان ضرورة الإسراع فى تشكيل الحكومة المدنية فى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.