إجلاء حوالي 600 شخص إثر حريق في سوق سوق ”سونورا” جنوب...

أعلنت إدارة الطوارئ في مدينة مكسيكو سيتي أن رجال الإنقاذ أجلوا الباعة والزوار عن سوق "سونورا" الكبير جنوبي المدينة، إثر حريق ضخم اندلع بالمكان.
وأشارت في بيان لها، أن "ما لا يقل عن 600 شخص تم إجلائهم، فيما عملت فرق الإطفاء على تطويق موقع الحريق لأسباب أمنية".
وأوضحت أنه "لم يكن هناك ضحايا في صفوف الباعة أو زوار السوق، لكن العديد من الأشخاص تعرضوا لصدمة عصبية، تم تقديم المساعدة الطبية لهم".
وتابعت: "تم لحد الآن السيطرة على حوالي 80% من مساحة الحريق، فيما تستمر فرق الدفاع المدني بمعالجة المساحة المتبقية والسيطرة على ألسنة اللهب".
ووفقا للبيانات الأولية، وقع الحريق في موقع توجد فيه مطاعم، فيما لم يتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بما قد يكون سببا لحالة الطوارئ.
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