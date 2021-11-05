بلينكن يلتقي شكري من أجل الحوار الاستراتيجي بين أميركا ومصر

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن سيستضيف نظيره المصري سامح شكري، يومي الثامن والتاسع من نوفمبر الجاري من أجل الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوفدين المصري والأميركي سيبحثان قضايا دولية وإقليمية، والتعاون في مجال الأمن وغير ذلك من المجالات.
وأكد البيان أن اللقاء سيضم إلى جانب بلينكن كبار المسؤولين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
وأجرى وزير الخارجية الأميركي مباحثات مع نظيره المصري في القاهرة في مايو الماضي، كما التقى حينها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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