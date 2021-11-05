استمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات عالميا جراء كوفيد-19

جدة - نرمين السيد - آسيويا.. أعلنت السلطات فى سنغافورة، تسجيل 3635 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سترايت تايمز" السنغافورية، اليوم عبر موقعها الإلكترونى أن إجمالى الحالات المسجلة فى سنغافورة منذ بداية تفشى الوباء بلغ 207 آلاف و975 حالة. كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 442 عقب تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

وفى نيبال، سجلت السلطات الصحية 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 814 ألفا و115 إصابة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 11 ألفا و436 حالة وفاة حتى الآن، وفقا لصحيفة كاتامندو بوست.

وفى فيتنام، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 946 ألفا و43 إصابة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 22 ألفا و342 حالة وفاة حتى الآن.

وفى سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 592 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 543 ألفا و385 إصابة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 13 ألفا و806 حالات وفاة حتى الآن.

وفى لاوس، سجلت السلطات الصحية 1170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 44 ألفا و61 إصابة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 76 حالة وفاة حتى الآن،وفقا لصحيفة لاوشن تايمز.

وفى رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8971 إصابة جديدة بفيروس كورونا و489 وفاة جراء تداعيات الإصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة الرومانية - فى بيان أوردته صحيفة "رومانيا جورنال" - أن إجمالى مصابى كورونا منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد بلغ مليونا و685 ألفًا و264 مُصابا، وبلغت حصيلة الوفيات فى البلاد 49 ألفًا و604 حالات وفاة، بينما بلغت حصيلة التعافى مليونا و453 ألفًا و774 شخصًا على مستوى البلاد.

وفى أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2706 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 539 ألفًا و710 مصابين على مستوى البلاد. وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7 آلاف و182 حالة وفاة عقب تسجيل 29 وفاة جديدة على مدار أمس.

وفى هندوراس، أعلنت وزارة الصحة فى البلاد تسجيل 106 حالات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الحالات إلى 375 ألفا و983 شخصا، كما سجلت البلاد 11 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 10 آلاف و285 حالة،وفقا لصحيفة أل تيمبو المحلية.

وفى بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و570 ألفا و485 إصابة والوفيات إلى 27 ألفًا و887 حالة وفاة، بحسب ما أوردته صحيفة "بور ثوم ألو" المحلية عبر موقعها الإلكترونى.

وفى أوروبا، أفاد معهد روبرت كوخ أنه تم تسجيل تحديدا 33949 حالة إصابة جديدة بكورونا، لافتا إلى أن هذه الزيادة تعد أكبر زيادة يتم تسجيلها بفارق 172 إصابة أكثر من ديسمبر الماضى. وأرجع التقرير تلك الزيادة إلى أنها قد تكون بسبب عطلة القديسين يوم الاثنين والتى لعبت دورا فى زيادة أعداد الإصابات فى خمس ولايات اتحادية. يشار أن معدل الإصابة لمدة سبعة أيام قد ارتفع إلى 154.5 قبل أسبوع، وكانت القيمة 28.037 إصابة. جدير بالذكر أن إجمالى عدد الإصابات بلغ أربعة ملايين و672،368 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء. جدير بالذكر أنه قد تم تسجيل 165 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الواحد فيما بلغ إجمالى تعداد الوفيات 69،192 حالة وفاة منذ بدء الوباء.

وفى المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة 214 حالة وفاة، و37 ألفا و269 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالى الإصابات فى المملكة المتحدة أكثر من 9 ملايين و169 ألف حالة والوفيات 164 ألفا و239 حالة وفاة.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5905 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،59 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين 788 ألفا و704 إصابة والوفيات إلى 132 ألفًا و283 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكى) الإيطالية.

وفى البرتغال، سجلت وزارة الصحة 1382 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و94 ألفا و48 إصابة، كما سجلت 4 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و184 حالة وفاة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز.

أما فى صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و168 ألفًا و508 إصابات والوفيات إلى 10 آلاف و203 حالات وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفى اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6808 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 752 ألفًا و259 إصابة. وأفادت صحيفة "كاثيميرينى" اليونانية، فى نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 14 ألفًا و860 حالة عقب تسجيل 42 وفاة جديدة على مدار أمس.

وفى جارتها قبرص، سجّلت السلطات الصحية 252 إصابة خلال اليوم الأخير، دون تسجيل وفيات مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالى الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 575 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمى للإصابات إلى 125 ألفا و413 إصابة.

وفى الجبل الأسود،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة إلى 146 ألفا و663 إصابة والوفيات إلى 2125.

وسجلت فنلندا 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالى حالات الإصابة إلى 161 ألفا و688 حالة، فيما لم تسجل أى حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات نتيجة الاصابة بكورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1176.

وفى لاتفيا،أعلنت وزارة الصحة فى البلاد تسجيل 2347 إصابة جديدة، و47 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 226 ألفا و860 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 3401 حالة حتى الآن.

وفى الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 2598 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 395 ألفا و797 إصابة، فيما سجلت 5 حالات وفاة واحدة ليبلغ إجمالى الوفيات 2722 حالات وفاة.

وفى سلوفينيا، تم تسجيل 4511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 346 ألفا و220 حالة بالاضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 4 آلاف و792 حالة.

وفى سويسرا، أعلنت الحكومة السويسرية تسجيل 2931 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الحالات إلى 884 ألفا و595 شخصا. وذكر موقع سويس إنفو السويسرى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة ليرتفع إجمالى عدد الوفيات بكورونا إلى 11 ألفا و280 حالة.

أما فى بولندا، سجلت السلطات الصحية 15 الفا و515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و250 حالة وفاة، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و60 ألفا و613 إصابة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 77 ألفا و613 حالة وفاة حتى الآن، وفقا لموقع راديو بولندا.

وفى التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9460 حالة إصابة جديدة، و19 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى مليون و792 ألفا و707 حالات، بإجمالى وفيات بلغ 30 ألفا و878 حالة حتى الآن.

وفى بلجيكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7981 حالة إصابة جديدة، و22 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى مليون و393 ألفا و358 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 26 ألفا و83 حالة حتى الآن.

وفى المجر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6268 حالة إصابة جديدة، و107 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 885 ألفا و360 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 31 ألفا و101 حالة حتى الآن، وفقا لصحيفة هانجرى توداى المجرية.

أما فى ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 418 ألفا و78 إصابة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 6 آلاف و10 حالات وفاة حتى الآن.

وفى إستونيا، سجلت السلطات الصحية 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 201 ألف و194 إصابة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 1574 حالة وفاة حتى الآن.

وفى الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 71 ألفا و619 حالة جديدة بكورونا فى الولايات المتحدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 46 مليونا و220 ألفا و296 حالة، كما تم تسجيل 1257 وفيات ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 750 ألفا و77 حالة.

وفى كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2242 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و730 آلاف و818 حالة، كما سجلت 31 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 29 ألفا و149 حالة.

فى البرازيل، سجلت السلطات الصحية 9 ألاف و945 حالة إصابة و222 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالى الوفيات المسجلة فى البلاد إلى 608 آلاف و235 حالة، وبلغ إجمالى الإصابات 21 مليون و835 ألفا و785 إصابة.

وفى كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 592 حالة إصابة جديدة، وحالتى وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 954 ألفا و342 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 8 آلاف و252 حالة حتى الآن،وفقا لوكالة أنباء برنسا لاتينا.

وفى تشيلى، سجلت السلطات الصحية 1889 جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة، ما رفع إجمالى الإصابات إلى مليون و701 ألف و316 إصابة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 37 ألفا و794 حالة وفاة حتى الآن.

وفى بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 694 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 515 ألفا و373 إصابة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 18 ألفا و942 حالة وفاة حتى الآن.

وإفريقيا، فى جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 344 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 88 ألفا و220 حالة، بينما بلغ إجمالى الإصابات المسجلة إلى مليونين و922 ألفًا و735 إصابة، بحسب الموقع الرسمى لوزارة الصحة.

كما أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 149 إصابات بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة، لتبلغ الحصيلة التراكمية الإصابات المسجلة فى كينيا منذ بداية الجائحة 253 ألفا و661 إصابة، فيما توقفت حصيلة الوفيات عند 5 آلاف و296 حالة.