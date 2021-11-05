فرنسا .. تسجيل 9502 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن المتوسط اليومى ارتفع إلى 6226، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وسجلت فرنسا متوسطا قياسيا خلال العام الحالى بلغ 42225 إصابة فى منتصف أبريل، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له فى 2021 عند 1816 فى نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ مجمل الإصابات 7.19 مليون.