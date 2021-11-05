من أصول لبنانية .. بايدن يعين سارة منقارة مستشارة خاصة

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة الأمريكية فى بيروت عبر موقعها على "فيسبوك": "قبل بضعة سنوات، أتيحت لنا الفرصة للعمل مع سارة ودعم مشروعها فى مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتدريب شباب مكفوفين ومن ذوى البصر ضمن مشروع سد الفجوة.. مبروك سارة، مبروك لبنان".
ومنقارة (32 عاما) شابة من شمال لبنان وتحديدا مدينة طرابلس. فقدت بصرها عندما كانت فى السابعة من عمرها، وأسست منظمة غير ربحية Empowerment وتخصصت أكاديميا فى مجال الرياضيات والاقتصاد فى الولايات المتحدة.
وعاشت منقارة معظم حياتها بين بلدين مختلفين، بين منزلها فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وزياراتها كل صيف إلى لبنان.
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