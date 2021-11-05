مقتل عشرات الأشخاص إثر هجوم غربى النيجر

جدة - نرمين السيد - وأضافت الشبكة أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من عناصر ميليشيا فى المنطقة المذكورة، مشيرة إلى أن الهجوم وقع فى منطقة تيلابيرى غربى النيجر.

وحسب "فرانس 24"، فإن قوة دفاع محمولة على دراجة نارية تعرضت لهجوم من قبل عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الصحراء الكبرى" والذين كانوا أيضا على دراجات نارية.

وأشار عضو برلمانى فى منطقة تيلابيرى فى النيجر إن "هناك نحو 60 قتيلاً و9 فى عداد المفقودين كما هرب 15".