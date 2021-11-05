جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة كارين جان بيير، إن إدارة بايدن ستواصل الضغط من أجل الحصول على إجابات شافية للأسئلة المحيرة فى هذا الصدد.
وقالت إنه "من الأهمية البالغة بالنسبة لنا الوصول إلى حقيقة ذلك... الوقت مهم".
وكان تحقيق أجرته أجهزة الاستخبارات الأمريكية عن منشأ وباء كوفيد-19، أثار استياء بكين التى وصفته بأنه "مسيس وكاذب"، ودعت واشنطن إلى "الكف عن مهاجمة" الصين.
ونشرت نسخة من تقرير سرى للغاية تم تقديمه للرئيس الأمريكى بايدن الذى أمهل أجهزة الاستخبارات 90 يوما "لمضاعفة جهودها" من أجل توضيح مصدر كورونا، وأشار إلى أنه بدون معلومات جديدة لن تتمكن أجهزة الاستخبارات من البت فى ما إذا كان الفيروس قد ظهر من مصدر حيواني، أم نتيجة حادث مختبري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض يصدر بيانا بشأن معرفة منشأ فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.