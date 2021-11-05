البيت الأبيض يصدر بيانا بشأن معرفة منشأ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة كارين جان بيير، إن إدارة بايدن ستواصل الضغط من أجل الحصول على إجابات شافية للأسئلة المحيرة فى هذا الصدد.

وقالت إنه "من الأهمية البالغة بالنسبة لنا الوصول إلى حقيقة ذلك... الوقت مهم".

وكان تحقيق أجرته أجهزة الاستخبارات الأمريكية عن منشأ وباء كوفيد-19، أثار استياء بكين التى وصفته بأنه "مسيس وكاذب"، ودعت واشنطن إلى "الكف عن مهاجمة" الصين.

ونشرت نسخة من تقرير سرى للغاية تم تقديمه للرئيس الأمريكى بايدن الذى أمهل أجهزة الاستخبارات 90 يوما "لمضاعفة جهودها" من أجل توضيح مصدر كورونا، وأشار إلى أنه بدون معلومات جديدة لن تتمكن أجهزة الاستخبارات من البت فى ما إذا كان الفيروس قد ظهر من مصدر حيواني، أم نتيجة حادث مختبري.