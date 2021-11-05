البرازيل تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 13352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و436 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 13352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و436 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصلية الإجمالية للمصابين بالفيروس فى البلاد بلغت 21.849.137 ، والوفيات 806.671.

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