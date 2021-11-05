إصابة مساعد بايدن الذى رافقه في زيارته إلى أوروبا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للوكالة، فإن "المساعد المصاب وعدة أشخاص من الموظفين المرافقين للرئيس ظلوا فى غلاسكو، حيث حضر بايدن المؤتمر الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ". وأشارت المصادر إلى أن "المساعد المصاب يرقد فى الحجر الصحى بانتظار نتائج اختبار (PCR)"، فيما تعتقد الإدارة الأمريكية أنه "لم يخالط بايدن فى غلاسكو". وأعلن الأسبوع الماضى عن إصابة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكى بفيروس كورونا، الأمر الذى منعها من السفر مع بايدن إلى أوروبا.

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