كورونا حول العالم.. 248.56 مليون إصابة منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز"، لحصيلة مصابى وضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، إصابة 248.56 مليون شخص، فيما وصل إجمالى الوفيات جراء الجائحة، إلى خمسة ملايين و260 ألفًا و725 حالة.





ووفقًا لـ "رويترز" التى استندت فى هذه الإحصائية إلى بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين، سجلت 210 دول ومناطق حول العالم إصابات بفيروس كورونا، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى مقاطعة ووهان بالصين فى ديسمبر 2019. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.

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