الشركة المتحدة تسهيل تقدم أسرع تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب

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تتنافس البنوك وشركات التمويل في تقديم القروض والتمويلات النقدية باسهل اجراءات بنكية و اطول فترة سداد وبأبسط الطرق يتم التقديم على طلب قرض وتجد الموافقة باسرع مما تتخيل بعد تقديم المستندات والوثائق والأوراق المطلوبة، ومن أهم التمويلات تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب من الشركة المتحدة المالية “تسهيل للتمويل” وهي إحدى الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي (ساما)، منتج بصيغة التورق متاح لجميع أفراد المجتمع من السعوديين والوافدين أيضاً بتقديم قرض شخصي يبدأ من 15 ألف ريال ويصل حتى 100 ألف ريال سعودي بالتقسيط على 5 سنوات ميسرة السداد، حيث تقوم الشركة بتوفير الحلول التمويلية بأسرع صورة ممكنة ضمن خطتها للتنمية العمل في السعودية بما أنها شركة مساهمة في المملكة تعمل في مجال الاستثمار مع تطبيق التحول الرقمي في تقديم القروض الشخصية أو تقسيط المبيعات بالشراكة مع شركة “اكسترا” وذلك تحت رعاية مجلس الشريعة المكون من الشيخ الدكتور صلاح فهد الشلهوب والشيخ الدكتور محمد أحمد السلطان، وهذا من أجل الاطمئنان للعملاء أن جميع برامج التمويل تحت إشراف هيئة رقابية شرعية، كما تعد الشركة المتحدة للخدمات المالية تسهيل من أفضل شركات التمويل في السعودية، بكونها تقدم القرض بدون تحويل راتب ولا يشترط كفيل أيضاً، ومن أهم المزايا لهذه الشركة العمل بوضوح وشفافية تتمثل في الشروط ومعايير الاستحقاق للقرض وبنسبة فائدة لاتذكر وتكون متفق عليها مع طالب القرض.مزايا تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب شركة تسهيل:
- القرض ميسر ومٌطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.
- إمكانية السداد المبكر في أي وقت تشاء مع فرض رسوم الإغلاق المبكر وهي تطبق على مجموع أرباح ثلاثة أشهر من التمويل.
- الرسوم الإدارية بنسبة 1% فقط بواقع 5.000 ريال كحد أقصى للقرض.
- أفضل تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب في السعودية.
- هامش الربح ثابت لا يتغير طوال مدة السداد.
- تشترط تسهيل أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة المعتمدة لديها.
- يقدم العملاء طلب سند أمر بما أن التمويل بدون ضامن ولا تحويل راتب فهو بمثابة الضامن للشركة يحق لها استخدامه عند اللزوم.
- توقع غرامة على التأخير وهي بقيمة 199 ريال لكل شهر متأخر.
وفي حالة وجود إستفسار يمكن الاتصال عبر رقم 8003044434.
الوسوم
تتنافس البنوك وشركات التمويل في تقديم القروض والتمويلات النقدية باسهل اجراءات بنكية و اطول فترة سداد وبأبسط الطرق يتم التقديم على طلب قرض وتجد الموافقة باسرع مما تتخيل بعد تقديم المستندات والوثائق والأوراق المطلوبة، ومن أهم التمويلات تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب من الشركة المتحدة المالية “تسهيل للتمويل” وهي إحدى الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي (ساما)، منتج بصيغة التورق متاح لجميع أفراد المجتمع من السعوديين والوافدين أيضاً بتقديم قرض شخصي يبدأ من 15 ألف ريال ويصل حتى 100 ألف ريال سعودي بالتقسيط على 5 سنوات ميسرة السداد، حيث تقوم الشركة بتوفير الحلول التمويلية بأسرع صورة ممكنة ضمن خطتها للتنمية العمل في السعودية بما أنها شركة مساهمة في المملكة تعمل في مجال الاستثمار مع تطبيق التحول الرقمي في تقديم القروض الشخصية أو تقسيط المبيعات بالشراكة مع شركة “اكسترا” وذلك تحت رعاية مجلس الشريعة المكون من الشيخ الدكتور صلاح فهد الشلهوب والشيخ الدكتور محمد أحمد السلطان، وهذا من أجل الاطمئنان للعملاء أن جميع برامج التمويل تحت إشراف هيئة رقابية شرعية، كما تعد الشركة المتحدة للخدمات المالية تسهيل من أفضل شركات التمويل في السعودية، بكونها تقدم القرض بدون تحويل راتب ولا يشترط كفيل أيضاً، ومن أهم المزايا لهذه الشركة العمل بوضوح وشفافية تتمثل في الشروط ومعايير الاستحقاق للقرض وبنسبة فائدة لاتذكر وتكون متفق عليها مع طالب القرض.مزايا تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب شركة تسهيل:
- القرض ميسر ومٌطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.
- إمكانية السداد المبكر في أي وقت تشاء مع فرض رسوم الإغلاق المبكر وهي تطبق على مجموع أرباح ثلاثة أشهر من التمويل.
- الرسوم الإدارية بنسبة 1% فقط بواقع 5.000 ريال كحد أقصى للقرض.
- أفضل تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب في السعودية.
- هامش الربح ثابت لا يتغير طوال مدة السداد.
- تشترط تسهيل أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة المعتمدة لديها.
- يقدم العملاء طلب سند أمر بما أن التمويل بدون ضامن ولا تحويل راتب فهو بمثابة الضامن للشركة يحق لها استخدامه عند اللزوم.
- توقع غرامة على التأخير وهي بقيمة 199 ريال لكل شهر متأخر.
وفي حالة وجود إستفسار يمكن الاتصال عبر رقم 8003044434.
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