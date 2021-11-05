ملعقتي السحرية لتنظيف الكبدة من الزفارة قبل الطهي واحذري الطرق الخاطئة التي تسبب الوفاة

نجد أن هناك تضارب في الآراء حول غسيل الكبدة سوء ان يتم غسلها من عدمه، فنجد من الشيفات الذين يقومون بغسيل الكبدة البلدي أو الكبدة المجمدة ومنهم من لا يقومون بتطهيرها وغسلها، فلابد من أن يتم غسل الكبدة وتطهيرها قبل طهيها حتى يتم التخلص بشكل نهائي من رائحتها، فهناك طرق متنوعة وسهلة وبسيطة التي يمكن اتباعها.

طريقة تنظيف الكبدة قبل الطهي

تحتار كل ربة منزل في عمل الكبدة بااي الطرق حتى يتم التخلص من رائحة الزفارة، فهناك العديد من الطرق حتى تقوم ربة المنزل اتباعها حتى يتم التخلص من شوائب الكبدة ورائحتها وفيما يلي طريقة تنظيف الكبدة:

المقادير

استخدام سكين حاد.

إحضار منشفة ورقية للمطبخ.

احضار اناء كبير وعميق.

كوب من الخل الأبيض.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

استخدام مصفاة.

نقوم بتنظيف الكبدة وإزالة اي شوائب بها أو أي جلود بااستخدام السكينة الحادة، كما نقوم وتنظيفها وإزالة العشاء الموجود بها وتنظيفها تماما.

نغسل الكبدة بعد بتقطيعها إلي قطع صغيرة بالماء البارد ثم نأتي بمنشفة المطبخ الجافة ونضع عليها قطع الكبدة.

نقوم بنقع الكبدة بعد بتقطيعها في وعاء واسع عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء البارد وكوب من الخل الأبيض ثم نضيف عليه ملعقتين من عصير الليمون مع إضافة ملعقة من ملح الطعام.

نترك قطع الكبدة في الآراء بالمحلول مدة لا تتعدى عن ساعتين حتى تقوم الكبدة بالتخلص من الروائح التي بها كما تتخلص من رائحة الزفارة بها.

إذا كانت ربة المنزل لا ترغب في عمل هذه الطريقة فنجد هناك وسيلة أخرى هو أن نضع قطع الكبدة في ماء المغلي لمدة خمسة دقائق وبعد ذلك نقوم بالتخلص من الماء ونضع قطع الكبدة في مصفاة وتصفيتها تماما من الماء.

ونضيف عليها المحلول المحلي بالخل الأبيض وعصير الليمون.

وتعد الكبدة بهذا الطريقة جاهزة لعملية الطهي بالسجن الروائح ونضيف عليها كمية من البصل والثوم حتي نقضي علي زفارة الكبدة بشكل نهائي.

لان البصل والثوم بدوره يقوم بإعطاء الكبدة رائحة جميلة وممتعة طيبة.

طريقة التحضير