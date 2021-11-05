“مزايا كتير” مميزات لعبة ماكس باين Max Payne 3 تنافس ألعاب ببجي وفري فاير وجاتا بإصداراتها

لعبة ماكس باين 3 لعبة ذات طابع أكشن فريدة من نوعها استطاعت منذ وقت نشرها في أسواق الألعاب الإلكترونية أن تحتل أعلى المراتب نظرًا لما تحتوي عليه من مزايا عديدة لا حصر لها كما أن الإمكانيات الموجودة داخل اللعبة لا مثيل لها تساعد على منح المستخدمين تشويق وإثارة لا يحصلون عليها من العديد من الألعاب الأخرى.

بمجرد أن تقوم بتحميل لعبة ماكس باين 3 يمكننا القول إن عدد كبير من المهام يكون في انتظارك حتى تقوم بانتهائه بالكامل، لكن المهام داخل اللعبة تكون في حاجة للاعب لديه مهارات فريدة من نوعها وماهر، يجب أن يمتلك القدرة في القضاء على كافة رجال العصابات التي تقوم بمواجهته داخل اللعبة حتى يتمكن من الوصول للهدف الذي يرديه منذ بداية اللعبة، مهمة شخصية ماكس داخل تلك اللعبة هي حماية عدد من الشخصيات التابعين لعائلة ثرية في مدينة ساو باولو، كما أن تلك المدينة تحتوي على عدد كبير من المجرمين لذا يمكن اعتبارها أخطر مدينة على الإطلاق، يجب على ماكس أن يقوم بالدخول في حروب وقتال مع عدد كبير من عصابات المافيا في كل مكان بمدينة ساو باولو لحماية العائلة الثرية بكل ما في وسعه من مجهود وقدرات.