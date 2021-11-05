أمريكا .. إطلاق نار عشوائى فى لاس فيجاس ومقتل شخص

جدة - نرمين السيد - وقال سبنسر إن المسلح أطلق النار على سيارة أخرى، كان فيها رجل ينتظر صديقته بينما كانت داخل متجر محطة الوقود، أعلن عن وفاته فى المستشفى.

وأوضح أن المسلح دخل إلى المتجر وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي، فيما قال زبائن كانوا فى المتجر إنهم تمكنوا من الخروج من الباب الخلفي، بينما اختبأ موظف فى براد المتجر حتى انتهى إطلاق النار.

وأفادت الشرطة بأن المسلح سرق بعض المستلزمات من المتجر وغادر، وشوهد آخر مرة يسير باتجاه الشرق فى روبينديل.

وذكر سبنسر أن هناك احتمالا قويا بأن الجانى يعيش شرق تقاطع روبينديل وجونز.

ويعتقد المحققون أن المسلح الذى وصف بأنه رجل آسيوى فى العشرينات من عمره كان يرتدى سترة وحزام بندقية.