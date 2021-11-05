جدة - نرمين السيد - وقال سبنسر إن المسلح أطلق النار على سيارة أخرى، كان فيها رجل ينتظر صديقته بينما كانت داخل متجر محطة الوقود، أعلن عن وفاته فى المستشفى.
وأوضح أن المسلح دخل إلى المتجر وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي، فيما قال زبائن كانوا فى المتجر إنهم تمكنوا من الخروج من الباب الخلفي، بينما اختبأ موظف فى براد المتجر حتى انتهى إطلاق النار.
وأفادت الشرطة بأن المسلح سرق بعض المستلزمات من المتجر وغادر، وشوهد آخر مرة يسير باتجاه الشرق فى روبينديل.
وذكر سبنسر أن هناك احتمالا قويا بأن الجانى يعيش شرق تقاطع روبينديل وجونز.
ويعتقد المحققون أن المسلح الذى وصف بأنه رجل آسيوى فى العشرينات من عمره كان يرتدى سترة وحزام بندقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا .. إطلاق نار عشوائى فى لاس فيجاس ومقتل شخص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.