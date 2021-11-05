البحرية الأمريكية : إقالة قادة الغواصة النووية التى اصطدمت بجبل بحرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت البحرية الأمريكية أن الضباط الذين قادوا الغواصة النووية الأمريكية التى اصطدمت بجبل بحرى فى بحر الصين الجنوبى مؤخرا، قد أقيلوا من مواقعهم على خلفية فقدانهم ثقة قيادتهم.





وقال نائب قائد الأسطول الأمريكى السابع الأميرال كارل توماس إنه "كان من المتاح تجنب الحادث لو تم اتخاذ قرار حكيم واتباع إجراءات مناسبة". وأشار توماس إلى أن ثلاثة من كبار ضباط الغواصة بينهم قائدها كاميرون الجيلاني، فقدوا مناصبهم، موضحا أن "الغواصة لا تزال فى قاعدة "غوام" لتقييم الأضرار التى لحقت بها، قبل أن تبحر إلى الولايات المتحدة للصيانة". واصطدمت غواصة "يو أس أس كونيكتيكوت" بجسم مجهول فى الأعماق مطلع أكتوبر الماضي، فى المياه الدولية لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ، مما أدى إلى إصابة 11 فردا من طاقمها.

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