رئيس البرتغال يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

جدة - نرمين السيد - إعلان ريبيلو دى سوزا فى كلمة متلفزة كان متوقعا على نطاق واسع، إذ قال فى وقت سابق إن بلاده ستذهب إلى صناديق الاقتراع قبل عامين من الموعد المحدد إذا رفض البرلمان مشروع موازنة الدولة لعام 2022، وهو ما حدث الأسبوع الماضي.

ورفض مجلس الجمهورية يوم 27 أكتوبر مشروع الميزانية البرتغالية للعام المقبل، حيث عارض الحزب الشيوعى البرتغالى وكتلة اليساريين مبادرة الحكومة، وعرضا عدة مطالب بينها إجراء إصلاحات فى قطاع الرعاية الصحية وزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور.