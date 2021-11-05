برنامج الغذاء العالمى يوزع مساعدات نقدية على العائلات الفقيرة في أفغانستان

وأوضح ممثل برنامج الغذاء العالمى - فى تصريحات صحفية - إن البرنامج بدأ فى توزيع مساعدات نقدية تعادل قيمتها 33 دولارًا شهريًا على كل عائلة من العائلات الأفغانية الفقيرة، وذلك فى ظل التدهور الاقتصادى السريع وتزايد الفقراء فى أفغانستان.
وأضاف "إن أكثر من أربعة آلاف عائلة ستحصل على مساعدات نقدية طارئة خلال الشهور الأربعة القادمة"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأفغان لا يجدون شيئًا يأكلونه أو يلبسونه أو لتدفئة مساكنهم.
ولفت إلى أن البرنامج يسعى إلى خفض معدل الفقر فى أفغانستان التى تعانى من تداعى وضعها الاقتصادي.
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