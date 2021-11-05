متحدث عسكرى أوكرانى : لم نلحظ نشاطا متزايدا للقوات الروسية قرب الحدود

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث العسكرى - فى تصريح اليوم - أن حرس الحدود الأوكرانى يراقب الوضع على الحدود وما يحدث بالقرب من الحدود الأوكرانية الروسية، "ولم نشهد أى تحركات أفراد أو معدات معادية بالقرب من الحدود الأوكرانية".
وكانت صحيفة (واشنطن بوست) قد ذكرت - يوم 30 أكتوبر الماضى - أن عددا من المسئولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بقلق إزاء ما تردد من ادعاءات عن استئناف حشود القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وأنه بدأت ملاحظة هذه الحشود بعد استكمال روسيا لتدريبات عسكرية كبيرة مشتركة مع بيلاروس.
وفى المقابل ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ذلك - أمس - بالتأكيد أن تقارير وسائل الإعلام الغربية فيما يتعلق بهذا الشأن لا تتوافق مع الواقع، وأنها كاذبة تماما وتأتى فى إطار حملة إعلامية أمريكية ضد روسيا.
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