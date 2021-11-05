الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أمس الخميس، عن تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية". وقال التحالف إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصراً إرهابياً.

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