كوريا الجنوبية .. تسجيل 2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20 وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالى حالات الإصابة بالوباء فى البلاد إلى 375 ألفا و 464 حالة.





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