بيتزا .. رئيس البرازيل يتعرض للسخرية بسبب اسم برج فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وخلال خطابه فى حفل إطلاق وتشغيل تكنولوجيا 5G، قام بتسمية البرج المائل الشهير، بـ "برج البيتزا".
وقال رئيس البرازيل: "كنت مؤخرا فى زيارة إلى إيطاليا، وخلالها زرت برج البيتزا".
وأثارت غلطة الرئيس البرازيلى موجة كبيرة من الكوميكات الساخرة فى مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى فى الإنترنت.
وهذه ليست المرة الأولى التى يخطئ فيها الرئيس البرازيلى بهذا الشكل المضحك خلال الفعاليات العامة. فقبل ذلك بقليل، خلط بولسونارو خلال مؤتمر صحفي، بين اسم مستشار الرئيس الأمريكى لشؤون المناخ جون كيرى والممثل الشهير جيم كاري.
ومن بين التعليقات الساخرة، على هذه الهفوات المضحكة من جانب رئيس البرازيل، تم فى تويتر نشر تغريدة ظهر فيها بولسونارو مع الممثل كيرى وهما يقفان مبتسمان على خلفية برج "مائل" لأنواع مختلفة من البيتزا.
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