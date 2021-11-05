هزة أرضية بقوة 5.2 قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت الهيئة بأن علماء الرصد الزلزالى، سجلوا الهزة على بعد 35.5 كيلومتر، من مدينة "فنشافن" شرقى البلاد.

وأضفت أن الهزة وقعت على عمق 46.4 كيلومتر عن مستوى سطح الأرض"، فيما لم تعلن السلطات المحلية فى بابوا غينيا الجديدة، عن وقوع إصابات.

وفى وقت سابق، ضربت هزة أرضية سواحل نيوزيلندا وكانت بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.