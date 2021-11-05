تمويل نقدي فوري بدون تحويل راتبك الشهري بالتقسيط لدى منصة سلفة

تمويل نقدي فوري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب تلك من أهم المزايا التمويلية التي يقدمها منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز التمويل بالكثير من الخصائص ومنها الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين بالتقسيط الشهري الميسر ولكن بعد توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على أفضل تمويل في المملكة ويتم التقديم الإلكتروني على هذا التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بجدولة مريحة وموافقة طارئة وفورية لمساعدة جميع العملاء الحاصلين على الجنسية السعودية في المملكة عبر موقع منصة سلفة السعودي عام 1443.

الشروط والضوابط المطلوبة لدى تمويل منصة سلفة

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على تمويل نقدي سريع والذي تم توفيره من خلال موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي للمواطنين السعوديين فقط لا غير بشرط توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي:

منصة سلفة الإلكتروني يطلب توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

التمويل متاح فقط للمواطن السعودي الحاصل على الجنسية السعودية.

يحتاج التمويل منح فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الخاص بالمملكة.

كذلك منح ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية يبدأ من ثمانية عشر عام فأكثر من ذلك ويصل إلى ستون عام فقط لا غير.

المزايا التمويلية المتعددة لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة

هناك العديد من المواطنين السعوديين يبحثون عن المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة وسوف نوضح اليوم كافة المزايا التمويلية لدى المنصة كالتالي: