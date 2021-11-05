جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 248.5 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى صباح اليوم الجمعة، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و29 ألفا و234 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 46.3 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 21.8 مليون حالة.